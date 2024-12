Guinnes confirma brasileiro como homem mais velho do mundo

Homem mais velho do mundo é brasileiro - Foto: Reprodução | Acervo pessoal

O atual homem mais velho do mundo é um brasileiro de 112 anos e 52 dias. O recorde foi computado na quinta-feira, 28, pelo "Guinness World Records", também conhecido como "Livro do recordes", antes o título era do britânico John Tinniswood, que morreu aos 112 anos e 91 dias na última segunda-feira, 25.

Leia mais:

>> Postagem de advogadas pode fazer Nego Di voltar a prisão

>> Ator de Stranger Things passa 35h em aplicativo voltado para gays

>> Ana Maria viraliza 'tomando mamadeira' ao vivo: “Não tive a fase oral”

O cearense João Marinho Neto é o atual dono do título. O idoso tem sete filhos, uma já falecida, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos. O homem é natural de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, em 5 de outubro de 1912. Ele é fazendeiro e viveu pela maior parte da vida no interior do estado.

Vivo por tantos anos, João viu as duas Grandes Guerras Mundiais, a primeira rota aérea com passageiros no Brasil, primeiro filme falado e cantado, ambos lancados em 1927, viu o início da televisão brasileira, lançamento do celular, pandemia da covid-19 e muitos outros eventos históricos.

Atualmente, João vive em um lar de idosos em Apuiarés (CE) e possui um problem ocular. “Ele mora lá e vive naturalmente bem, se alimenta bem, dorme bem, conversa, entende tudo, conhece todo mundo. Os filhos, ele conhece pela voz", comentou o filho do recordista Marcos Vinícius.

Segundo familiares, o senhor não apresenta muitos problemas de saúde e tem noção de que conseguiu o recorde. “Ele comenta muito comigo; pergunta ‘Tem outra pessoa que tem a idade que eu tenho?’. Aí eu digo que não, não conheço”, ressaltou Marcos, um dos filhos de seu João.