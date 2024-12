Noah Schnapp - Foto: KEVIN WINTER / Getty Images via AFP

Noah Schnapp, conhecido por interpretar 'Will Byers' em Stranger Things, chocou seus seguidores ao compartilhar um print de seu Tempo de Tela. A imagem mostrou que o ator passou impressionantes 35 horas e 12 minutos no Grindr, aplicativo voltado para o público gay, durante uma semana. Outras plataformas como TikTok e YouTube aparecem bem atrás, com 7h38min e 4h19min, respectivamente.

Leia:

>>> Diretor de 'Gladiador 2' desmente Denzel sobre cena gay deletada

>>> Eduardo Sterblitch questiona a própria sexualidade: "Muito livre"

>>> Suposto namorado de Gugu mantém briga por herança; entenda situação

Ator de Stranger Things passa 35h em aplicativo voltado para gays | Foto: Reprodução | Twitter

O compartilhamento gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs comentando sobre o uso massivo da ferramenta. Desde que revelou ser gay no início de 2023, Schnapp tem sido aberto sobre sua sexualidade.