Postagem de advogadas pode fazer Nego Di voltar a prisão

Após receber liberdade provisória na quarta-feira, 27, por meio de habeas corpus, a aparição do humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, de 30 anos, em postagem no Instagram de suas advogadas é investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para investigar se uma das regras impostas pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) foi violada. Nego Di foi acusado de estelionato qualificado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O ex-BBB estava preso desde julho, suspeito de lesar mais de 300 pessoas, somando R$ 5 milhões em prejuízos.

As regras que o STJ definiu para conceder o habeas corpus a Nego Di foram: comparecimento periódico em juízo para relato de atividades, não mudar de seu endereço atual, entregar seu passaporte e não frequentar ou usar redes sociais. Porém, essa última regra pode ter sido violada, pois suas advogadas Tatiana Vizzotto Borsa e Camila Kersch Rodrigues postaram em suas redes sociais uma foto brindando a liberdade do cliente, que aparece no fundo da foto. Agora, o Ministério Público investiga se essa aparição fere ou não essa medida imposta pelo STJ.

Em entrevista ao blog "True Crime", do portal O Globo, a advogada Tatiana Borsa explicou que a restrição seria somente às redes sociais do influencer. “As fotos estão no meu perfil. Por isso, não vemos problema”. Porém, para não haverem más interpretações, as postagens foram apagadas, pois no texto do STF, diz “não frequentar e usar redes sociais”, não especificando o dono dos perfis.