Nego Di tem liberdade provisória aceita pelo STJ

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) acatou ao pedido de liberdade provisória de Dilson Alves da Silva Neto, popularmente conhecido como Nego Di, nesta quarta-feira, 27. Até seu julgamento do mérito de habeas corpus, ele ficará em liberdade.

Mesmo estando em liberdade provisória, o humorista deverá comparecer regularmente em juízo e está proibido de mudar de endereço caso não tenha autorização judicial, além de não poder utilizar redes sociais e ter seu passaporte recolhido.

A advogada de Nego Di confirmou a liberação do influencer em um post nas redes sociais. “Partiu Pecan”, escreveu ela, citando a Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul.