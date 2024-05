Havan em Lajeado (RS) é tomada pela água da chuva; vídeo | A TARDE

Uma loja da Havan no município de Lajeado, no Rio Grande do Sul, foi tomada pela água da chuva. O RS tem sofrido com os estragos causados pelas chuvas, que estão contribuindo para cenários críticos como o rompimento de barragens no estado.

Nas imagens, é possível notar a loja debaixo d'água. As ruas da região ainda ficaram inundadas pela força da água.

A Havan colocou helicópteros à disposição da Defesa Civil. O empresário Luciano Hang explicou que as aeronaves irão prestar apoio logístico e humanitário para os atingidos pelas chuvas na localidade.

Até o momento, o Rio Grande do Sul tem pelo menos 24 mortes pelas chuvas, com ao menos 21 desparecidos.





Reprodução / X