Jerônimo oferece pessoal e medicamentos ao Rio Grande do Sul | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), telefonou nesta quarta-feira, 1º, para o gestor estadual do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para oferecer solidariedade e apoio aos gaúchos, que enfrentam mais uma vez os duros efeitos da chuva.

Jerônimo colocou à disposição de Eduardo Leite, para apoio no socorro às vítimas da chuva, uma tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), profissionais de saúde e medicamentos.

De acordo com o governador baiano, a ajuda pode embarcar para o Rio Grande do Sul nesta quinta, 2, caso seja necessário ao governo gaúcho.

Os dois governadores mantém uma relação próxima desde fevereiro de 2023, quando centenas de trabalhadores baianos foram resgatados no Rio Grande do Sul em condição análoga à escravidão. Jerônimo e Leite atuaram em conjunto no caso, criando vínculos pessoais.

Em maio daquele mesmo ano, a proximidade entre os dois chegou a possibilitar conversas entre o governo da Bahia e o PSDB, em uma negociação por uma aliança. O diálogo, porém, não avançou e os tucanos seguiram na oposição a Jerônimo.

Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca no Rio Grande do Sul, para tratar de uma ajuda do governo federal ao estado gaúcho, que decretou estado de emergência devido aos efeitos da chuva.