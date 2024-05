Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública | A TARDE

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública após as chuvas intensas que atingiram o estado desde 24 de abril. Até o momento, 11 pessoas morreram.

O decreto tem um prazo de 180 dias. Chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3, quando provocam danos e prejuízos elevados.

"A situação de anormalidade declarada em âmbito estadual por este Decreto, não obsta o início ou o prosseguimento da declaração em âmbito local pelos Municípios, que poderão ser avaliadas e homologadas pelo Estado", aponta o texto.

Até o momento, mortes foram registradas em locais como Paverama, Pantano Grande, Itaara, Encantado, Salvador do Sul, Segredo, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. As cidades de Candelária, Encantado, Roca Sales, São Vendelino e Salvador do Sul também registraram desaparecidos.

Lula vai ao Rio Grande do Sul para se reunir com Eduardo Leite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá ao Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 2, para tratar do socorro às vítimas da chuva no estado. O petista deverá se reunir com o governador Eduardo Leite (PSDB), para ajustar os detalhes da ajuda federal à população gaúcha.

A chegada de Lula está prevista para 9h45, quando desembarca na Base Aérea de Santa Maria, no interior do estado. Em seguida, às 10h, o presidente da República deverá sobrevoar as áreas atingidas pela chuva na região.