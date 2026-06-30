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DEU RUIM

Herdeiro da Cimed é investigado por consumir bebida alcoólica em viagem

Prática é terminantemente proibida no ponto turístico

Franciely Gomes
Por
Adibe fez uma viagem de férias ao lado da esposa
Adibe fez uma viagem de férias ao lado da esposa - Foto: Reprodução | Instagram

Adibe Marques se envolveu em uma confusão durante uma viagem pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Herdeiro da Cimed, o empresário está sendo investigado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com o órgão, o rapaz violou uma das principais normas de visitação ao consumir uma cerveja no local. O registro foi publicado por ele em seu perfil do Instagram, onde aparece ao lado da esposa, a influenciadora Livia Marques.

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A Portaria ICMBio nº 199/2017 e o Plano de Manejo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses estabelecem a proibição da venda, porte e consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas dentro da unidade de conservação.

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Além desta determinação, existe um conjunto de regras, que fazem parte do programa de segurança dos visitantes e a preservação dos ambientes protegidos. O caso está sendo investigado pela equipe de fiscalização, que está apurando os fatos para adotar as medidas cabíveis.

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Tags

Cimed João Adibe Marques Lençóis Maranhenses

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