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COMBUSTÍVEIS

Preço do diesel pode subir após Fazenda anunciar fim de subsídio

Governo também analisa fim de mais outros dois subsídios após acordo de paz entre Irã e EUA

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Fazenda encerrou subsídio de R$ 0,35
Fazenda encerrou subsídio de R$ 0,35 - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou o fim do subsídio de R$ 0,35 por litro do diesel. De acordo com a pasta, o fim do benefício começará a valer a partir da próxima quarta-feira, 1º. Também estão sendo analisados o encerramento dos subsídios de R$ 1,12 por litro de diesel e o de R$ 0,44 por litro da gasolina.

O titular da Fazenda já tinha antecipado que, com um possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, ocasionando na abertura do estreito de Ormuz, a tendência seria de que o subsídio fosse encerrado. O ministro informou que a equipe econômica tem avaliado diariamente a viabilidade dos demais subsídios que ainda estão vigentes.

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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o governo identificou um ambiente favorável para o fim das subvenções, tendo em vista que o papel de amortecer o choque, causado pela alta do petróleo em decorrência dos conflitos no Oriente Médio, foi cumprido.

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Neutralidade

Moretti também esclareceu que a medida está em linha com o compromisso do governo com as regras fiscais, já que com o final da guerra, o país tem arrecadado menos com as receitas extras de petróleo. A decisão da equipe econômica tem o objetivo de manter os subsídios fiscalmente neutros.

Além disso, ele explicou que as medidas de subvenção custaram cerca de R$ 7,5 bilhões aos cofres públicos até o momento.

ANP projeta manutenção do preço

Segundo o presidente da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), Artur Watt Neto, a retirada gradual das medidas de subvenção não devem impactar o preço do combustível nas bombas, ou seja, o governo espera pela neutralidade de preços com o fim do subsídio.

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Tags

bomba de combustível combustíveis diesel Ministério da Fazenda subvenção

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