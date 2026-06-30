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BOLETIM MÉDICO

Raoni apresenta hemorragia digestiva e passa por novo procedimento

Líder indígena segue internado em São Paulo e seu estado de saúde é estável

Andrêzza Moura
Por
Raoni está internado desde o dia 15 deste mês
Raoni está internado desde o dia 15 deste mês - Foto: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Após apresentar uma hemorragia digestiva, nesta segunda-feira, 29, o líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos, precisou passar por uma endoscopia.

O exame detectou um sangramento no estômago e no duodeno, segundo boletim médico do Hospital de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde está internado desde o dia 19.

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Nesta terça-feira, 30, foi divulgado o último boletim e, conforme o documento, apesar de estar com distensão abdominal, o estado de saúde de Raoni, agora, é considerado estável. Ainda conforme os médicos, ele está sem febre, mas utiliza um cateter de oxigênio para auxiliar na respiração.

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O cacique deu entrada no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, Mato Grosso, no dia 15 de junho, em estado grave. Ele foi transferido quatro dias depois para São Paulo com obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa e passou por cirurgia intestinal no dia 20 último.

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Tags

líder indígena Raoni Metuktire São Paulo

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