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Homem atropela anta e é indenizado em R$80 mil; entenda

Decisão fixou R$ 50 mil por danos morais e R$ 30 mil por danos estéticos

Victoria Isabel
Por
Acidente aconteceu em setembro de 2018
Acidente aconteceu em setembro de 2018 - Foto: Ilustrativa/ANDA

Um motociclista que atropelou uma anta na BR-262, em Mato Grosso do Sul, será indenizado em R$ 80 mil pela União e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A decisão é da 2ª Vara Federal de Campo Grande.

O acidente aconteceu em setembro de 2018. Na sentença, o juiz Rodrigo Vaslin Diniz entendeu que os órgãos responsáveis não comprovaram que o trecho da rodovia tinha sinalização adequada alertando sobre a presença de animais na pista.

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O motociclista sofreu ferimentos graves, passou por cirurgia e ficou com sequelas permanentes, como problemas na circulação da perna direita e cicatrizes. Apesar disso, a Justiça considerou que ele continua apto para o trabalho e negou o pedido de pensão mensal e de indenização de R$ 200 mil.

A decisão fixou R$ 50 mil por danos morais e R$ 30 mil por danos estéticos, totalizando R$ 80 mil.

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Na decisão, o magistrado destacou ainda que o motociclista enfrentou longo período de internação, dores físicas e abalo emocional após o acidente. O juiz também considerou a condição financeira da vítima e a dependência do trabalho braçal para definir o valor da indenização.

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