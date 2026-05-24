BRASIL
INSS inicia pagamento da 2ª parcela do 13º nesta segunda; veja calendário
Pagamentos seguem até o dia 8 de junho
A segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a ser paga nesta segunda-feira, 25. O calendário contempla beneficiários que recebem até um salário mínimo e possuem final 1 no Número de Identificação Social (NIS).
Também recebem o abono segurados que têm direito a benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Os pagamentos seguem até o dia 8 de junho, conforme o número final do NIS.
Para quem recebe acima de um salário mínimo, os depósitos começam em 1º de junho.
Segundo o Ministério da Previdência Social, cerca de 23,3 milhões de beneficiários recebem até um salário mínimo, enquanto outros 11,9 milhões ganham valores superiores ao piso nacional.
Confira o calendário da segunda parcela
Quem recebe até um salário mínimo
- Final 1: 25 de maio
- Final 2: 26 de maio
- Final 3: 27 de maio
- Final 4: 28 de maio
- Final 5: 29 de maio
- Final 6: 1º de junho
- Final 7: 2 de junho
- Final 8: 3 de junho
- Final 9: 5 de junho
- Final 0: 8 de junho
Leia Também:
Quem recebe acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de junho
- Finais 2 e 7: 2 de junho
- Finais 3 e 8: 3 de junho
- Finais 4 e 9: 5 de junho
- Finais 5 e 0: 8 de junho