Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

INSS inicia pagamento da 2ª parcela do 13º nesta segunda; veja calendário

Pagamentos seguem até o dia 8 de junho

Victoria Isabel
Por
Segunda parcela do 13º salário
Segunda parcela do 13º salário - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

A segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a ser paga nesta segunda-feira, 25. O calendário contempla beneficiários que recebem até um salário mínimo e possuem final 1 no Número de Identificação Social (NIS).

Também recebem o abono segurados que têm direito a benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Os pagamentos seguem até o dia 8 de junho, conforme o número final do NIS.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para quem recebe acima de um salário mínimo, os depósitos começam em 1º de junho.

Segundo o Ministério da Previdência Social, cerca de 23,3 milhões de beneficiários recebem até um salário mínimo, enquanto outros 11,9 milhões ganham valores superiores ao piso nacional.

Confira o calendário da segunda parcela

Quem recebe até um salário mínimo

  • Final 1: 25 de maio
  • Final 2: 26 de maio
  • Final 3: 27 de maio
  • Final 4: 28 de maio
  • Final 5: 29 de maio
  • Final 6: 1º de junho
  • Final 7: 2 de junho
  • Final 8: 3 de junho
  • Final 9: 5 de junho
  • Final 0: 8 de junho

Leia Também:

POLÍTICA

Lula bate o martelo e deve indicar novamente Messias ao STF
Lula bate o martelo e deve indicar novamente Messias ao STF imagem

BRASIL

Últimos dias: 30% dos brasileiros ainda não declararam o Imposto de Renda
Últimos dias: 30% dos brasileiros ainda não declararam o Imposto de Renda imagem

'INEFICIENTE'

Luciano Huck critica Bolsa Família e usa Bahia como exemplo negativo
Luciano Huck critica Bolsa Família e usa Bahia como exemplo negativo imagem

Quem recebe acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de junho
  • Finais 2 e 7: 2 de junho
  • Finais 3 e 8: 3 de junho
  • Finais 4 e 9: 5 de junho
  • Finais 5 e 0: 8 de junho
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

13º salário aposentados INSS

Relacionadas

Mais lidas