BRASIL
Últimos dias: 30% dos brasileiros ainda não declararam o Imposto de Renda
Fisco espera receber 44 milhões de declarações
A poucos dias do fim do prazo, 30,2% dos contribuintes ainda não enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 (ano-base 2025). Até as 17h57 deste sábado, 23, a Receita Federal havia recebido 30.694.236 documentos.
O volume registrado representa 69,8% do total esperado para este ano. A expectativa do Fisco é receber aproximadamente 44 milhões de declarações até o encerramento do prazo regulamentar, que termina às 23h59min59s do dia 29 de maio.
Perfil das declarações e formas de envio
Segundo o balanço da Receita Federal, 62,3% das declarações transmitidas até o momento terão direito à restituição de valores. Outros 20,9% dos contribuintes precisarão pagar imposto complementar, enquanto 16,8% resultaram em saldo nulo, ou seja, sem valores a pagar ou a receber.
A maior parte dos documentos foi preenchida por meio do programa gerador tradicional, utilizado em 77,2% dos envios. O sistema online (via navegador de internet) respondeu por 15,8% das transmissões, enquanto 7,1% dos cidadãos optaram pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para smartphones e tablets.
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Os dados consolidados mostram ainda que 59,4% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida, modalidade que importa automaticamente informações salariais e médicas já registradas nos sistemas federais. Quanto ao regime de tributação, o modelo simplificado foi a escolha de 55,4% dos declarantes.
O prazo de entrega foi iniciado em 23 de março, sendo que o programa gerador havia sido liberado para download no dia 19 do mesmo mês.
Multas e obrigatoriedade
O contribuinte que perder o prazo legal estará sujeito ao pagamento de multa mínima no valor de R$ 165,74. Esse montante pode escalar e chegar a 1% ao mês sobre o total do imposto devido, prevalecendo sempre o maior valor apurado.
Está obrigada a declarar a pessoa física que se enquadre em um dos seguintes critérios estabelecidos para o ano-base 2025:
- Rendimentos tributáveis: recebimento de valores acima de R$ 35.584 ao longo do ano;
- Atividade rural: obtenção de receita bruta superior a R$ 177.920 na produção agrícola.
Por outro lado, o cidadão que recebeu até dois salários mínimos mensais vigentes em 2025 está dispensado da apresentação do documento, desde que não se enquadre em nenhuma das demais condições de obrigatoriedade fixadas pela Receita Federal.
Como declarar o Imposto de Renda?
Para declarar o Imposto de Renda, acesse o site da Receita Federal e baixe o programa correspondente ou utilize o portal e-CAC. Faça login com sua conta Gov.br e escolha o tipo de declaração desejada (pré-preenchida, nova, simplificada ou completa).
O que fazer se declarar errado?
Caso haja um erro na declaração do Imposto de Renda, é possível retificar uma declaração errada acessando o portal e-CAC e selecionando a opção de retificação na declaração desejada. Isso pode ser feito quantas vezes forem necessárias.
O que fazer se deixar campos em branco na declaração?
Embora deixar campos em branco não impeça o envio da declaração, isso pode afetar a análise da Receita Federal. É importante verificar todas as informações antes de enviar.
Quais tipos de desconto posso escolher na declaração?
Na declaração do Imposto de Renda, você pode optar por descontos legais ou simplificados. Escolha aquele que for mais vantajoso para suas circunstâncias financeiras.
Como é feita a Restituição do Imposto de Renda?
A restituição é feita por meio da informação de uma conta bancária ou PIX na declaração. Certifique-se de que os dados estejam corretos para evitar atrasos.