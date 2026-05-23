Mega-Sena de 30 anos sorteia R$ 300 milhões e muda regras; confira

Siga o A TARDE no Google

A Caixa Econômica Federal sorteia, neste domingo, 24, R$ 300 milhões, em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena. O prêmio, assim como a Mega da Virada, não será acumulativo, e o sorteio traz uma série de mudanças com relação ao modelo tradicional.

Como apostar?

As apostas estarão abertas até às 22h deste sábado, 23. Além das tradicionais casas lotéricas, os jogos poderão ser realizados no site oficial das Loterias Caixa, e nos apps de mesmo nome, disponíveis para Android e IOS.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caso a aposta seja feita pelo site Loterias Caixa, o apostador precisará fazer um login ou preencher os dados para um cadastro na plataforma. Em seguida, é necessário selecionar a opção 'Mega-Sena 30 anos, escolhendo a quantidade de números.

O mesmo processo é necessário dentro dos aplicativos. Nas duas opções, o pagamento deve ser concretizado por Pix ou cartão de crédito, para que a aposta seja registrada.

Quanto custa a aposta?

O valor mínimo da aposta, no jogo tradicional de seis números, custa R$ 6. Além da premiação maior para quem acertar as seis dezenas, a Mega-Sena também reserva prêmios menores para quem acertar quatro ou cinco números.

E o bolão?

Os tradicionais bolões, como são chamados os jogos em conjunto, também estão permitidos. Para isso, é preciso preencher o volante ou solicitar o bolão para o atendente, caso o jogo seja feito de forma presencial.

Os bolões possuem preço mínimo de R$ 18, com possibilidade de comprar as cotas até às 10h do domingo, 24.

Quando acontece o sorteio?

O sorteio da Mega-Sena 30 anos acontece às 11h deste domingo, 24, no Espaço da Sorte, em São Paulo.