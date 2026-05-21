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Confira os números da Quina 7031 sorteados nesta quinta-feira

Também foram sorteados os concursos 3.691 da Lotofácil; 2.394 da Timemania; e o 1.216 da Dia de Sorte

Gustavo Nascimento
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Imagem ilustrativa da imagem Confira os números da Quina 7031 sorteados nesta quinta-feira
Foto: Divulgação | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira, 21, os concursos de número 7.031 da Quina; 3.691 da Lotofácil; 2.394 da Timemania; e o 1.216 da Dia de Sorte. Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Confira os resultados

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Quina

40 – 12 – 56 – 70 – 03;

Lotofácil

13 – 23 – 24 – 14 – 19 – 15 – 05 – 10 – 21 – 25 – 18 – 02 – 08 – 09 – 03;

Timemania

73 – 52 – 26 – 08 – 03 – 47 – 15;

Time do coração

3 – Atlético/MG

Dia de Sorte

24 – 02 – 28 – 31 – 14 – 09 – 03;

Mês da sorte

04 – Abril

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caixa econômica loteria quina resultados sorteios

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