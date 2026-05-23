Pais que levarem crianças a Parada LGBT podem pagar multa milionária

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Crianças e adolescentes estão prestes a ser impedidas de frequentar a Parada LGBT de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira, 20, um projeto de lei que proíbe a presença destes jovens em eventos deste cunho.

De autoria do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), o PL nº 50/2025 prevê multa de R$ 100 mil para pais que levem os filhos para ocasiões consideradas de pequeno porte, com até 100 participantes presenciais ou remotos.

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O valor aumenta de acordo com a capacidade do evento, chegando a R$ 500 mil para médio porte, com até 500 pessoas presentes, e R$ 1 milhão para eventos grandes, com registro de até 1.000 ou mais pessoas.

A determinação visa colocar uma classificação indicativa para maiores de 18 anos em eventos para a comunidade LGBTQIAPN+, que também devem ter sua finalidade informada previamente ao público.

Deputados que votaram

Ao todo, cerca de 55 parlamentares eleitos votaram sobre a PL. 45 deles registraam ser favoraveis a nova lei, enquanto 10 registraram voto contrário. são eles: Alessandro Guedes (PT), Amanda Paschoal (PSol), Eliseu Gabriel (PSB), João Ananias (PT), Keit Lima (PSol), Luana Alves (PSol), Luna Zarattini (PT), Professor Toninho Vespoli (PSol); Renata Falzoni (PSB); e Silvia da Bancada Feminista (PSol).

Apesar da aprovação inicial, a proposta de Rubinho Nunes ainda passará por uma 2ª votação, que decidirá se a lei será levada ao sancionamento ainda em 2026 ou não.