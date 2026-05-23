Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ALERTA

Pais que levarem crianças a Parada LGBT podem pagar multa milionária

Crianças não poderão mais comparecer a estes eventos

Franciely Gomes
Por
Crianças e jovens não poderão mais comparacer ao evento caso a PL seja aprovada
Crianças e jovens não poderão mais comparacer ao evento caso a PL seja aprovada - Foto: Ilustrativa | Magnific

Crianças e adolescentes estão prestes a ser impedidas de frequentar a Parada LGBT de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira, 20, um projeto de lei que proíbe a presença destes jovens em eventos deste cunho.

De autoria do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), o PL nº 50/2025 prevê multa de R$ 100 mil para pais que levem os filhos para ocasiões consideradas de pequeno porte, com até 100 participantes presenciais ou remotos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O valor aumenta de acordo com a capacidade do evento, chegando a R$ 500 mil para médio porte, com até 500 pessoas presentes, e R$ 1 milhão para eventos grandes, com registro de até 1.000 ou mais pessoas.

A determinação visa colocar uma classificação indicativa para maiores de 18 anos em eventos para a comunidade LGBTQIAPN+, que também devem ter sua finalidade informada previamente ao público.

Leia Também:

BRASIL

Mega-Sena de 30 anos sorteia R$ 300 milhões e muda regras; confira
Mega-Sena de 30 anos sorteia R$ 300 milhões e muda regras; confira imagem

DE VOLTA!

Doce queridinho dos brasileiros retorna aos supermercados
Doce queridinho dos brasileiros retorna aos supermercados imagem

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro comemora soltura de Carla Zambelli na Itália
Flávio Bolsonaro comemora soltura de Carla Zambelli na Itália imagem

Deputados que votaram

Ao todo, cerca de 55 parlamentares eleitos votaram sobre a PL. 45 deles registraam ser favoraveis a nova lei, enquanto 10 registraram voto contrário. são eles: Alessandro Guedes (PT), Amanda Paschoal (PSol), Eliseu Gabriel (PSB), João Ananias (PT), Keit Lima (PSol), Luana Alves (PSol), Luna Zarattini (PT), Professor Toninho Vespoli (PSol); Renata Falzoni (PSB); e Silvia da Bancada Feminista (PSol).

Apesar da aprovação inicial, a proposta de Rubinho Nunes ainda passará por uma 2ª votação, que decidirá se a lei será levada ao sancionamento ainda em 2026 ou não.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

multa parada lgbt+ São Paulo

Relacionadas

Mais lidas