Doce queridinho dos brasileiros retorna aos supermercados

Siga o A TARDE no Google

Os fãs dos brigadeiros prontos da Nestlé podem comemorar, pois o doce queridinho dos brasileiros retornará em breve aos supermercados. A retomada da fabricação faz parte de um acordo entre a responsável pela marca Piracanjuba e a Nestlé.

A linha Doceria do Leite Moça, com os sabores Brigadeiro, Beijinho e Chocolate Cremoso, será produzida pela Bela Vista, empresa responsável pela fabricação e distribuição dos produtos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Linhas de doces prontos da Nestlé - Foto: Divulgação

Apesar da mudança de fabricante, já que a Nestlé vendeu sua operação de laticínios à Bela Vista em 2019, os doces continuarão sendo fornecidos em latas metálicas de 395 gramas, com o clássico selo da multinacional suíça.

Vale lembrar que a linha estava suspensa dos supermercados de varejo desde 2022. Seu retorno faz parte de uma série de pedidos e reclamações por parte dos consumidores da marca.