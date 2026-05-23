DE VOLTA!
Doce queridinho dos brasileiros retorna aos supermercados
O doce estava com a fabricação suspensa há alguns anos
Os fãs dos brigadeiros prontos da Nestlé podem comemorar, pois o doce queridinho dos brasileiros retornará em breve aos supermercados. A retomada da fabricação faz parte de um acordo entre a responsável pela marca Piracanjuba e a Nestlé.
A linha Doceria do Leite Moça, com os sabores Brigadeiro, Beijinho e Chocolate Cremoso, será produzida pela Bela Vista, empresa responsável pela fabricação e distribuição dos produtos.
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Apesar da mudança de fabricante, já que a Nestlé vendeu sua operação de laticínios à Bela Vista em 2019, os doces continuarão sendo fornecidos em latas metálicas de 395 gramas, com o clássico selo da multinacional suíça.
Vale lembrar que a linha estava suspensa dos supermercados de varejo desde 2022. Seu retorno faz parte de uma série de pedidos e reclamações por parte dos consumidores da marca.