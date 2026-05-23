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DE VOLTA!

Doce queridinho dos brasileiros retorna aos supermercados

O doce estava com a fabricação suspensa há alguns anos

Franciely Gomes
Por
O doce é muito famoso no Brasil
O doce é muito famoso no Brasil - Foto: Ilustrativa | Magnific

Os fãs dos brigadeiros prontos da Nestlé podem comemorar, pois o doce queridinho dos brasileiros retornará em breve aos supermercados. A retomada da fabricação faz parte de um acordo entre a responsável pela marca Piracanjuba e a Nestlé.

A linha Doceria do Leite Moça, com os sabores Brigadeiro, Beijinho e Chocolate Cremoso, será produzida pela Bela Vista, empresa responsável pela fabricação e distribuição dos produtos.

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Linhas de doces prontos da Nestlé
Linhas de doces prontos da Nestlé - Foto: Divulgação

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Apesar da mudança de fabricante, já que a Nestlé vendeu sua operação de laticínios à Bela Vista em 2019, os doces continuarão sendo fornecidos em latas metálicas de 395 gramas, com o clássico selo da multinacional suíça.

Vale lembrar que a linha estava suspensa dos supermercados de varejo desde 2022. Seu retorno faz parte de uma série de pedidos e reclamações por parte dos consumidores da marca.

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brasil doce Nestlé

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