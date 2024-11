Homem-bomba gastou R$ 1,5 mil em fogos antes de atentado no DF

Francisco alterou os fogos de artifício para aumentar seu potencial - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), rastreou as compras realizadas por Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, que morreu após realizar um ataque com explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de quarta-feira, 13.

Segundo a PCDF, Francisco gastou mais de R$ 1,5 mil em fogos de artifício entre os dias 5 e 6 de novembro em uma loja de Ceilândia. Além disso, ele teria alterado o material de forma caseira, para aumentar a potência e torná-los mais letais.

De acordo com a investigação, ele adquiriu uma primeira remessa no valor de R$ 295 no dia 5 de novembro e, no dia seguinte, fez uma segunda compra de R$ 1.250. Ambas as transações foram feitas com seu cartão de débito. Câmeras de segurança da loja registraram sua presença, mostrando Francisco com uma caixa de fogos sobre o balcão antes de deixar o estabelecimento.

Da acordo com o portal Metrópoles, a loja não está sendo investigada por vender produtos de maneira ilegal, pois os itens adquiridos por Francisco estavam dentro das normas. Os comerciantes prestaram depoimento à polícia e estão colaborando com a investigação.

Francisco Wanderley Luiz havia se mudado para o Distrito Federal cerca de três meses antes do ataque, vindo de Santa Catarina. Ele alugou um imóvel na QNN 7, em Ceilândia, onde residia desde junho de 2024, embora já pagasse o aluguel desde 2023.