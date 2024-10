Homem compra ilha de R$ 270 milhões para esposa usar biquíni em paz

Jamal e Soudi - Foto: Reprodução

O milionário Jamal Al Nadek, um dos homens mais ricos de Dubai, comprou uma ilha para a esposa Soudi Al Nadek usar biquíni despreocupada. Ela é inglesa e sentia falta do costume ocidental enquanto vive no Oriente Médio.

O magnata desembolsou pelo "mimo" cerca de R$ 270 milhões.

Como é casada com um cidadão de Dubai, Soudi teria dificuldade de usar a peça de banho em praias públicas ou mesmo nas que recebem turistas.

"Era algo que queríamos fazer há algum tempo como investimento, e o meu marido quer que eu me sinta segura numa praia, e é por isso que ele comprou uma ilha", revelou a britânica, que se declara "esposa em tempo integral".

Além da ilha, a britânica assinou um acordo do casamento prevendo que a britânica receba mensalmente R$ 1,6 milhão por cada filho gerado por ela.

"Obviamente, terei também acesso total ao cartão do marido no caso de emergência. Não entendo por que recebo tanto ódio, só gosto de compartilhar o meu estilo de vida com todos", protestou.