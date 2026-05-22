Homem é preso ao furtar mercado para fazer churrasco

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Um homem foi preso em flagrante ao furtar um supermercado na Asa Sul, no Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira, 20. O suspeito, que não teve sua identidade revelada, levou itens para fazer um churrasco em sua residência.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a lista de mercadorias conta com produtos como cerveja, picanha, temperos e legumes.

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Ao todo, o prejuízo do supermercado seria de cerca de R$ 1.993,80 caso os produtos não fossem apreendidos por agentes policiais, que encaminharam o homem para a Central de Flagrantes da 1ª Delegacia de Polícia, onde deve responder pelo crime de furto em comércio e receptação.

Produtos furtados

Registro dos produtos furtados pelo homem - Foto: @nacidadenews24h | Divulgação

A PMDF também divulgou uma lista com todos os produtos furtados pelo suspeito: Carvão Mascote; Cerveja Heineken lata; Lava-roupa sabão líquido; Amaciante Bris; Conhaque; Palmito inteiro; Vodka Smirnoff; Iogurte líquido Ninho; Limão Tahiti; Tomate italiano; Azeite Andorin; Talco Tênis Pé; Chocolate Lacta; Pimentão verde.

Cerveja Heineken garrafa; Desodorante aerosol Dove; Pimenta calabresa; Tempero de legumes; Tempero para frango; Barbeador Prestobarba; Sabão em barra; Sal grosso; Chocolate Lacta; Creme modelador; Sabão Protex; Queijo coalho; Cupim; Linguiça; Linguiça para churrasco; Molho de alho Knorr; Azeite verde; Creme dental Colgate; Picanha.