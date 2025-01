Homem é preso e carga de cigarros contrabandeados é apreendida pela PF

O motorista foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal - Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem e apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira, 10.

A operação foi realizada após o recebimento de informações que indicavam o possível transporte de mercadorias ilícitas na região. Durante as diligências, os agentes identificaram um veículo suspeito e realizaram uma revista. No interior do automóvel, foram encontradas mais de 20 caixas de cigarros fabricados no Paraguai.

O motorista foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.