Homem é preso por matar sobrinho e tentar contra a vida da ex-mulher

Homem foi autuado por homicídio e tentativa de feminicídio - Foto: Divulgação Polícia Civil Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, na manhã desta terça-feira, 13, no município de São Domingos do Maranhão, um homem, de 44 anos, suspeito de matar o sobrinho, João Victor Feitosa, 19, e atentar contra a vida da ex-companheira, no dia 20 de abril último. O crime aconteceu no povoado Taboca Matão, em Aldeias Altas, a 398 km de São Luís.

As investigações apontaram que, momentos antes do crime, as vítimas participavam de um evento no povoado. João, que estava de motocicleta, teria oferecido carona à mulher do tio. No entanto, ao chegarem na residência dela, foram surpreendidos, pelo homem.

Ainda segundo a apuração, assim que a mulher desceu da moto, o homem partiu para cima dela com uma faca e rasgou seu vestido. Ao ver a situação, João tentou defender a mulher, mas foi atingido por tiros. O suspeito ainda disparou contra a ex-namorada.

Encaminhado a uma unidade da polícia civil do Maranhão, o homem foi autuado por homicídio e tentativa de feminicídio e segue à disposição da Justiça.