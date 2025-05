Roubo de dados: operação combate fraudes digitais na plataforma Gov.br

Os criminosos simulavam rostos para obter acesso indevido - Foto: Reprodução

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira, 13, uma operação nacional para desarticular um grupo criminoso especializado em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma gov.br. Os criminosos utilizavam técnicas de alteração facial para enganar os sistemas de biometria facial, conseguindo acesso ilegal a serviços públicos e dados pessoais das vítimas.

Operação mira nove estados

A ação, que envolveu equipes em nove estados brasileiros, cumpriu cinco mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão. Os alvos estão localizados em:

São Paulo

Minas Gerais

Ceará

Paraíba

Mato Grosso

Santa Catarina

Paraná

Rio de Janeiro

Tocantins

Como funcionava o esquema criminoso

Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso aplicava golpes com base na falsificação de traços faciais, enganando o sistema de segurança conhecido como "liveness", responsável por validar se a imagem pertence a uma pessoa real. Com isso, os golpistas conseguiam invadir contas no gov.br e manipular dados sensíveis.

O esquema operava em duas frentes principais:

Contas de pessoas falecidas: utilizadas para acessar valores esquecidos registrados no sistema do Banco Central.

Contas de pessoas vivas: invadidas para resgatar valores a receber e realizar autorização de empréstimos consignados por meio do aplicativo Meu INSS.