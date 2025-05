BC: ainda há R$ 9,1 bilhões esquecidos nos bancos; veja como resgatar

Acesso à plataforma requer o uso de uma conta gov.br (nível prata ou ouro) - Foto: Shutterstock

O Banco Central (BC) revelou nesta terça-feira, 13, que ainda há R$ 9,13 bilhões em "recursos esquecidos" nas contas de clientes em diversas instituições financeiras. Esse montante corresponde a valores registrados até março de 2024.

O BC disponibiliza uma plataforma online que permite a consulta de valores não resgatados por pessoas físicas (incluindo aquelas que faleceram) e por empresas em bancos, consórcios e outras instituições.

Prazo para resgatar os recursos: entenda a situação

Embora o prazo para resgatar os valores esquecidos tenha sido inicialmente estipulado para 16 de outubro de 2024, o Ministério da Fazenda informou recentemente que não há mais um prazo fixo para que os clientes possam solicitar o resgate dos recursos em suas contas bancárias.

Como consultar e recuperar os valores esquecidos

A única maneira de consultar e solicitar a devolução dos valores é por meio do site oficial do Banco Central: https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Esse sistema é a única plataforma autorizada para realizar a consulta e recuperar os valores de pessoas físicas ou jurídicas. Para garantir a devolução rápida e segura, é necessário fornecer uma chave PIX. Caso não tenha uma chave PIX cadastrada, o usuário pode entrar em contato com a instituição financeira para combinar a forma de recebimento ou criar uma chave PIX e retornar ao sistema para concluir a solicitação.

Recuperação de valores de pessoas falecidas

Se o valor esquecido estiver em nome de uma pessoa falecida, herdeiros, inventariantes, representantes legais ou testamentários podem fazer a solicitação. Nesses casos, será necessário preencher um termo de responsabilidade para dar sequência ao processo de resgate dos valores.

Após a consulta, o próximo passo é entrar em contato diretamente com as instituições financeiras para saber os procedimentos específicos de resgate.

Novas medidas de segurança contra fraudes

Em fevereiro de 2024, o Banco Central reforçou as medidas de segurança do Sistema Valores a Receber para evitar fraudes. Agora, o acesso à plataforma requer o uso de uma conta gov.br (nível prata ou ouro), com a validação facial como parte do processo de verificação.

Para quem ainda não tem o app gov.br, será necessário baixá-lo, preencher as informações solicitadas e fazer a validação facial. Além disso, ao acessar o sistema, será solicitado o número de CPF e a senha cadastrada, e, por fim, será gerado um código de acesso no aplicativo para concluir a consulta.