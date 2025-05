Bahia Oil & Gas Energy deve receber 12 mil visitantes em três dias

Evento será realizado no Centro de Convenções de Salvador - Foto: Adilton Venegeroles | Ag A TARDE

Faltam 15 dias para o Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), evento gratuito que discutirá o setor de petróleo e gás no Norte e Nordeste e os impactos para o setor em todo o Brasil. O encontro de diversos profissionais do setor, como técnicos e engenheiros, será realizado no Centro de Convenções de Salvador, entre os dias 28 e 30 de maio.

De acordo com Nicolás Honorato, organizador do BOGE25, este ano a Bahia recebe o triplo de expositores em relação à primeira edição, dois anos atrás. Na primeira foram 90 e nesta serão quase 250 expositores e mais de 300 marcas na feira. As inscrições podem ser feitas no site.

“Teremos ainda uma presença maior de empresas de outros estados do Brasil e do exterior, sendo sete delegações internacionais”, destaca Nicolás, lembrando ainda que serão duas plenárias, uma sobre óleo e outra sobre gás, além de congresso acadêmico, seção técnica, Arena ESG, Arena Inovação, rodada de negócios e visitas técnicas.

Expectativa de negócios

A expectativa é que somente as rodadas de negócios gerem R$ 400 milhões no curto prazo - sem contar com as interações ao longo da feira, quando fornecedores e clientes da cadeia produtiva se encontram e realizam acordos comerciais.

A expectativa é que 12 mil pessoas visitem os estandes montados em Salvador, que ficarão disponíveis durante os três dias de feira.

Mercado diversificado

O mercado de petróleo e gás é diversificado e dinâmico, com operações que vão da exploração e produção em terra e no mar ao refino e transporte. Há também uma boa diversidade de empresas operadoras e um aumento nas atividades de exploração tanto em terra quanto no mar, com projetos especialmente significativos em Sergipe, Rio Grande do Norte e outros estados ao longo da margem equatorial.

Nicolás lembra que na parte de refino estão chegando refinarias independentes e estão sendo feitas novas construções de dutos de gás. “Ou seja, tem muita atividade prevista para os próximos anos”.

E o BOGE25 vai refletir essas oportunidades para pequenas e médias empresas, para fabricantes de produtos e para quem oferece serviços. Os profissionais do setor, como técnicos e engenheiros, também têm um grande leque de opções de trabalho e possibilidades de aumentar o networking.