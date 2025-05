INSS notifica beneficiários que tiveram descontos indevidos

O beneficiário do INSS deve informar se reconhece ou não o desconto - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) começa nesta terça-feira, 13, a enviar notificações para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em seus benefícios.

O aviso será enviado pelo aplicativo Meu INSS e informará o valor descontado e o nome da entidade que recebeu o dinheiro. O beneficiário do INSS deve informar se reconhece ou não o desconto. Caso negue a autorização, poderá pedir o reembolso direto pelo aplicativo ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Na última semana, mais de 27 milhões de segurados que nunca tiveram esse tipo de desconto foram avisados que seus benefícios não foram afetados. Desta vez, serão avisados aqueles que tiveram qualquer valor associado para conferir e, se for o caso, solicitar a devolução.

Como vai funcionar

A partir desta quarta-feira, 14, será possível acessar no Meu INSS ou pela Central 135 os detalhes sobre as entidades que fizeram o desconto e o período em que isso ocorreu. Se o aposentado ou pensionista não reconhecer a cobrança, poderá pedir o ressarcimento.

A entidade responsável pelo desconto terá até 15 dias úteis para comprovar que tinha autorização ou devolver o dinheiro ao INSS. Depois disso, o valor será repassado ao beneficiário na mesma conta onde recebe o benefício mensal.

Se a associação apresentar o comprovante de autorização, o segurado será informado. Ainda assim, ele poderá contestar caso discorde.

O processo de verificação será feito com base nos dados já disponíveis no sistema do INSS – ou seja, o beneficiário apenas precisará informar no aplicativo ou na Central 135, se reconhece ou não os descontos realizados.

Cuidado com golpes

O INSS reforça que não está enviando mensagens de texto, e-mails ou fazendo ligações para tratar sobre esse assunto.

Todo o contato oficial será feito pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Quem preferir, pode acessar o app e ativar as notificações no celular para receber os avisos automaticamente.