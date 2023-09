Homem é preso por vender cocaína no estacionamento do STF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem que vendia cocaína no estacionamento do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. A prisão aconteceu nesta sexta-feira, 15.

Ele trabalhava com eletricista na Corte e guardava a droga em um veículo Peugeot, de cor branca. O ex-funcionário de 36 anos foi preso em casa, em Águas Lindas de Goiás. Os policiais ainda encontraram porções de cocaína dentro do imóvel.

As investigações da PCDF indicam que o homem atuava com a venda de drogas nos estacionamentos do STF, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Câmara dos Deputados. O eletricista preso vai passar por audiência de custódia no sábado, 16, após ser autuado por tráfico de drogas.