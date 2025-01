Homem é preso por vender e rifar conteúdos pornográficos de adolescente

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) investiga o caso e apura a participação de outras pessoas no crime - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Na cidade de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, um homem foi preso, na quarta-feira, 15 sob a acusação de vender conteúdos pornográficos de sua namorada, uma garota de 13 anos. O suspeito foi detido em flagrante após a polícia descobrir que ele estava vendendo rifas em grupos de redes sociais, oferecendo como prêmios videochamadas e gravações com a vítima.

Durante as buscas na residência do homem, foram encontrados diversos materiais com conteúdo pornográfico relacionados à adolescente. Além disso, foi revelado que a jovem está grávida e recebendo acompanhamento pré-natal.

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) investiga o caso e apura a participação de outras pessoas no crime. O crime teria ocorrido em 2024, quando a vítima tinha 13 anos.