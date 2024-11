Homem é preso suspeito de estuprar, agredir e roubar amigo da namorada

Em determinado momento, o suspeito teria atacado o jovem, ameaçando-o com uma faca - Foto: Reproduçãp / G1

Na cidade de Anápolis, a 55 km de Goiânia, um homem foi preso suspeito de estuprar, agredir e roubar o amigo da namorada no último domingo, 20. O crime ocorreu no Setor Central, e o suspeito teria utilizado uma faca para ameaçar a vítima durante o abuso.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rafhael Barboza, o crime aconteceu em uma residência onde o suspeito, a vítima e a namorada do suspeito estavam juntos após consumirem bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o suspeito teria atacado o jovem, ameaçando-o com uma faca e cometendo os abusos.

O jovem conseguiu fugir do local e denunciou o crime às autoridades. O suspeito foi preso em flagrante e, durante a abordagem, estava com os óculos e a corrente da vítima, o que reforçou as acusações de roubo.

Na segunda-feira, 21, o homem passou por uma audiência de custódia, onde teve sua prisão convertida em preventiva. Ele está detido por crimes de estupro e roubo, enquanto as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.