Homem esfaqueia motorista após entrar em ônibus sem pagar passagem

Um motorista de ônibus, de 37 anos, foi agredido por um passageiro com golpes de faca, na noite de domingo, 22, na cidade de Olinda, em Pernambuco. De acordo com testemunhas, houve uma discussão entre eles após o homem entrar no coletivo sem pagar a passagem.

Segundo o portal G1, o crime aconteceu em um coletivo da linha 881 - TI Xambá/Rio Doce (Av. Getúlio Vargas), em frente ao Hospital Esperança, no bairro de Casa Caiada.

O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista, no Grande Recife. Segundo a unidade de saúde, o motorista está na sala vermelha consciente e orientado. Ele foi atingido principalmente no dorso e membros, passou por exames e está em observação médica.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).