Vídeo: carga é saqueada após acidente envolvendo caminhão na BR-101

Após um acidente envolvendo um caminhão na BR-101, sendido Escada, em Pernambuco, populares saquearem parte da carga antes da chegada das autoridades. O caso ocorreu na manhã deste domingo, 22.

O saque foi registrado por uma pessoa que passava pelo local. Nas imagens, é possível ver populares carregando caixas da carga espalhada pela pista, enquanto uma vítima do acidente recebia atendimento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações preliminares, o acidente envolveu um caminhão que transportava mercadorias não especificadas. Embora o impacto tenha sido significativo, até o momento não há registro de vítimas fatais.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para conter a situação e apurar as causas do acidente. O saque, embora frequente em ocorrências desse tipo, é considerado crime, e a PRF alertou que os responsáveis podem ser processados por furto e apropriação indébita.

