Homem finge ser autista para entrar em condomínio e furta R$ 6 milhões

Câmeras de segurança registraram a saída dele do prédio - Foto: Reprodução

Um homem fingiu ser portador do Transtorno Espectro Autista (TEA) para entrar em um condomínio de luxo em Foz do Iguaçu (PR) e furtou cerca de R$ 6 milhões em dinheiro e joias. O caso aconteceu na tarde do último domingo, 9.

Câmeras de segurança registraram a saída dele do prédio. Nas imagens, o homem aparece saindo do local carregando mochilas pretas. Em outras trechos o mesmo homem aparece tentando entrar em outros condomínios, mas não consegue.

Segundo o delegado Geraldo Evangelista, da Polícia Civil do Paraná, o suspeito entrou pela portaria principal do prédio e fingiu ser autista para ter facilidade para acessar o interior do condomínio.

Em seguida, ele usou um pé de cabra para arrombar a porta do apartamento e de lá, levou um milhão de dólares em espécie, R$ 50 mil em espécie e R$ 60 mil em joias, que equivalem a cerca de R$ 6 milhões.

De acordo com o delegado, as características do crime demonstram que o suspeito teve informações privilegiadas sobre o local do furto.

"Tudo denota que essa pessoa tinha informações do local e sabia se os moradores iriam estar ou não na residência e aproveitou disso para praticar o furto. Ainda não há informações sobre esse individuo, apenas características físicas e da vestimenta que ele usava, mas até o momento não tivemos nenhum tipo de qualificação ou identificação dele", afirmou o delegado.

A portaria e o sindico do prédio, vão prestar depoimento, além de outras testemunhas, afirma o delegado. As impressões digitais do suspeito também foram colhidas no local do crime. Um inquérito também foi instaurado para apurar o caso.