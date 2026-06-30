BRASIL
Homem morre após perder equilíbrio e cair de altura de 150m em trilha
Vítima era fazia parte de uma equipe que guiava um grupo de pessoas pelo trajeto
Um homem identificado como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 anos, morreu após cair de um penhasco de 150 metros na manhã do último domingo, 28. O acidente aconteceu no trajeto da trilha da Pedra do Macaco, em Maricá (RJ).
Informações da Polícia Militar apontam que o homem fazia parte de uma equipe que guiava um grupo de pessoas da cidade de Araruama para fazer a trilha. No entanto, essa era a primeira vez que ele fazia esse trajeto.
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Uma das integrantes do grupo filmou o momento em que ele descia de costas para a pedra e, ao girar o corpo para descer de frente, acabou caindo ribanceira abaixo. O vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias.
Um homem de 44 anos caiu da Pedra do Macaco, em Maricá.— Italo Marsinho (@ItaloMarsinho) June 30, 2026
Após subir até o ponto mais alto, no qual trilheiros costumam tirar a foto mais famosa no atrativo, o homem tentou descer pelo lado oposto, por onde não é aconselhável. pic.twitter.com/rho9hYNKJh
O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma operação de busca que começou às 11h40 da manhã e durou cerca de quatro horas. Devido à dificuldade de acesso, contaram com apoio da aeronave, mas assim que chegaram até Caio, ele já estava morto.