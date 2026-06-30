Homem morre após perder equilíbrio e cair de altura de 150m em trilha

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Um homem identificado como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 anos, morreu após cair de um penhasco de 150 metros na manhã do último domingo, 28. O acidente aconteceu no trajeto da trilha da Pedra do Macaco, em Maricá (RJ).

Informações da Polícia Militar apontam que o homem fazia parte de uma equipe que guiava um grupo de pessoas da cidade de Araruama para fazer a trilha. No entanto, essa era a primeira vez que ele fazia esse trajeto.

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Uma das integrantes do grupo filmou o momento em que ele descia de costas para a pedra e, ao girar o corpo para descer de frente, acabou caindo ribanceira abaixo. O vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Um homem de 44 anos caiu da Pedra do Macaco, em Maricá.



Após subir até o ponto mais alto, no qual trilheiros costumam tirar a foto mais famosa no atrativo, o homem tentou descer pelo lado oposto, por onde não é aconselhável. pic.twitter.com/rho9hYNKJh — Italo Marsinho (@ItaloMarsinho) June 30, 2026

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma operação de busca que começou às 11h40 da manhã e durou cerca de quatro horas. Devido à dificuldade de acesso, contaram com apoio da aeronave, mas assim que chegaram até Caio, ele já estava morto.