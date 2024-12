Homem morre em queda de elevador no prédio da Justiça Federal, em BH

Homem morreu ao cair em fosso de elevador em Belo Horizonte - Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira, 2, após o elevador em que estava despencar do 17º andar em um dos prédios do Tribunal Regional Federal da 6ª região (TRF-6), no bairro Santo Agostinho, região centro-sul de Belo Horizonte.

Segundo o órgão, o técnico Aldemir Rodrigues de Souza, da empresa Reformar Elevadores, realizou a manutenção regular de um dos elevadores do edifício Oscar Dias Corrêa quando o equipamento caiu da casa de força até o fosso.

Leia mais

>> Influencer é alvo de 'cantada' racista: "Você seria um escravo caro"

>> Pai de bebê fruto de incesto tinha mandado de prisão por feminicídio na Bahia



De acordo com o Folha de S. Paulo, o Corpo de Bombeiros afirmou que quatro equipes atuam no local e que o elevador está no fosso, muito danificado. O TRF-6 ainda disse que a empresa responsável pela manutenção técnica dos equipamentos estava trabalhando na modernização dos elevadores do prédio. Em três deles, ela já havia sido concluída, e o trabalho seria terminado com o elevador que caiu nesta segunda.