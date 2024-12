Pai de bebê fruto de incesto tinha mandado de prisão por feminicídio na Bahia

O homem foi morto após resistir a ordem de prisão - Foto: Reprodução

Um homem foi morto em uma troca de tiros com policiais em Goiás por levar um bebê fruto de incesto com sinais de maus-tratos a um hospital. O suspeito possuía ainda mandado de prisão por feminicídio na Bahia e a vítima do crime seria a ex-esposa dele. As informações são da Polícia Civil (PC) de Goiás.

O bebê, que tinha dois meses, foi levado ao hospital já sem vida pela mãe e pelo avô na última sexta-feira, 29. Ainda de acordo com a PC, a criança seria fruto de uma relação incestuosa entre os dois. A mulher foi presa após a identificação de marcas no corpo da criança indicarem agressão.

Ao chegar no hospital, a mãe do bebê teria mentido ao dizer que o bebê se engasgou e que o homem que a acompanhava era um primo. Segundo informações, esse não seria o primeiro filho fruto da relação incestuosa entre pai e filha.

Não se sabe também se as relações eram consensuais. O homem não tinha o nome registrado nas certidões de nascimento das crianças.

Segundo a PC de Goiás, o homem foi morto após resistir a prisão por ter um mandado por um feminicídio contra a ex-mulher, expedido pelo Poder Judiciário da Bahia. Nenhum dos envolvidos teve o nome revelado.