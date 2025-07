Homem oferece carona para ex-sogra, mas leva para motel e a abusa

- Foto: Freepik

Na madrugada deste sábado, 05, um homem teria sacado uma arma e abusado sexualmente da sogra, de 47 anos, após oferecer uma carona, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele está sendo procurado por suspeita de importunação sexual e ameaça. A informação é do site 'O Tempo'.



No boletim de ocorrência, a situação foi descrita: a mulher estava em um bar no centro da cidade quando o ex-genro apareceu e ofereceu uma carona. Por já conhecê-lo, ela aceitou. No caminho, ele sacou uma arma, disse que não a levaria para casa e, conforme relato da vítima, passou a tocá-la sem consentimento, atingindo seios, nádegas e pernas.

O homem que conduziu o veículo até um motel no bairro Floresta. Já dentro do local, a mulher reagiu e entrou em luta corporal com ele. A briga chamou a atenção da gerente do estabelecimento, que acionou um segurança. O homem fugiu em seguida, dirigindo uma picape prata.

Funcionários só conseguiram anotar parte da placa do veículo, pois um dos caracteres estava ilegível. A mulher e a filha dela disseram à polícia que não sabem o nome completo do suspeito, apenas o primeiro nome.

A vítima recusou atendimento médico. As imagens das câmeras de segurança do motel só poderão ser acessadas a partir de segunda-feira, 7,. O caso foi registrado e é investigado pela Polícia Civil.