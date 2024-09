Homem passa mal e morre após briga com travesti em motel

- Foto: Divulgação

Um homem não identificado passou mal e morreu dentro e um motel, na última terça-feira, 17, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá (MT). Ele chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu.

De acordo com a Polícia Civil, o homem deu entrada no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) por volta das 11h55 de terça-feira. Ele estava no motel com uma travesti e teria se envolvido em um desentendimento. Em seguida, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) apresentando sinais de agressão física e queixas de dores abdominais.

Após a internação, o homem apresentou um distúrbio no ritmo cardíaco, seguido de uma parada cardiorrespiratória, e faleceu no início da noite.

Embora houvesse sinais de agressão em seu corpo, a morte não está sendo investigada como homicídio.