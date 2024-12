Homem que agrediu mulher durante o sono é inimputável, decide Justiça

Em 2019, Vinícius foi preso em flagrante, acusado de tentativa de feminicídio - Foto: Divulgação | Reprodução Tv Globo

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Vinícius Batista Serra, julgado por agressão e tentativa de feminicídio contra a paisagista Elaine Caparroz, não pode ser responsabilizado pelo crime.

A justificativa é de que os comportamentos violentos foram resultados de distúrbios de sono. Além disso, foi determinado que o réu não precisará pagar a indenização de R$ 100 mil pedida pela vítima.

Relembre

Em 2019, Vinícius foi preso em flagrante, acusado de tentativa de feminicídio. Ele e Elaine se conheceram através do Instagram e, após oito meses de conversa na rede social e no Whatsapp, ela aceitou recebê-lo na própria casa. Ao chegar no condomínio, Vinícius disse ao porteiro que se chamava Felipe, mudando, logo em seguida, para Vinícius Felipe, para que a entrada fosse autorizada.

No encontro, ele e Elaine beberam vinho e assistiram um filme. Os dois foram para o quarto e, depois de dormir, a vítima foi acordada com Vítor a jogando no chão e acertando socos contra o rosto dela. Elaine desmaiou quando o agressor a levantou e a apertou com força. Ela acordou tempos depois, com o quarto já em silêncio e engatinhou até a porta para pedir por ajuda.

Leia também:

A vítima foi encontrada gravemente ferida e havia sangue em muitos dos cômodos do apartamento. A vítima foi espancada por cerca de quatro horas. Elaine sofreu um descolamento de retina na vista esquerda e problemas de funcionamento renal. Ela foi internada em uma unidade de saúde da Zona Norte, considerada em estado crítico.