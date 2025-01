Homem que planejava atentado em Brasília é preso na Bahia

Lucas Ribeiro Leitão, ameaçava fazer um ataque a Brasília foi preso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) um homem identificado com Lucas Ribeiro Leitão, de 30 anos, quase na divisa entre os estados da Bahia e Goiás, neste domingo, 29. O homem planejava um atentado em Brasília. Ele foi encontrado pegando carona em um caminhão.

A equipe responsável pela prisão do homem foi a Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (DPCev) da PCDF. Quando detido, o homem possuía uma faca e confessou que faria o atentado utilizando "táticas militares".

Um dos planos dele seria de "botar fogo" na capital do país. Ele postava em uma conta no Instagram que faria um “ataque cirúrgico”, dizendo que a segurança do Distrito Federal deveria aumentar em até "400 vezes".

Ainda em postagens, ele disse que prometeu a "uma garota" e a uma "série de pessoas" que finalizaria a "missão" após ela ser "concluída".

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além disso, Lucas Ribeiro publicou uma mensagem ao atual presidente do brasil, Lula (PT) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Vai ser de um por um! Até só restar um em pé. No caso eu! Desafio Lula e Bolsonaro para um duelo de faca! Vamos brincar de sangue”.