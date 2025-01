Quando acordei, já havia sido resgatado, diz sobrevivente de acidente - Foto: YONHAP / AFP

Um dos sobreviventes do maior acidente aéreo do mundo dos últimos seis anos, um comissário de bordo de 33 anos, disse aos médicos que já havia sido resgatado quando acordou.

O acidente deixou 179 mortos na noite de sábado, 28. Apenas duas pessoas saíram vivas do trágico acidente de avião na Coreia do Sul.

O homem está consciente e com total capacidade de comunicação, segundo a agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap.— Quando acordei, eu já tinha sido resgatado — disse ele aos médicos do hospital, de acordo com o diretor da unidade, Ju Woong, em coletiva de imprensa.

O responsável pelo hospital também afirmou que não perguntou sobre os detalhes do acidente porque acreditava que isso não ajudaria na recuperação do paciente. O sobrevivente está atualmente sendo tratado na unidade de terapia intensiva após ser diagnosticado com múltiplas fraturas. Segundo Woong, o homem está sob cuidados especiais devido à possibilidade de sequelas.

A outra sobrevivente, uma comissária de bordo de 25 anos, está estável no Centro Médico Asan, em Seul. Ela está em tratamento após machucar o tornozelo e a cabeça.

O voo 2216 da Jeju Air, procedente de Bangkok e com 181 pessoas a bordo, caiu ao aterrissar no aeroporto de Muan, cerca de 290 quilômetros ao sul da capital Seul, às 9h03 deste domingo (21h03 de sábado em Brasília), de acordo com o Ministério dos Territórios.

O avião emitiu uma mensagem de socorro após uma primeira tentativa de aterrissagem, durante a qual a torre de controle avisou a tripulação que a aeronave havia sido atingida por pássaros.