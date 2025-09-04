Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

A vítima precisou ser entubada ainda no local - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem de 61 anos sofreu um grave acidente e ficou com ferimentos impressionantes após cair enquanto podava um pé de manga, em Xambrê, no distrito de Casa Branca, no Paraná. Com a queda, ele atingiu uma cerca e acabou perfurado no pescoço por um pedaço de madeira que atravessou de lado a lado.

Mesmo em estado crítico, o idoso, identificado como Ictor Gregório, permaneceu consciente e conseguiu caminhar por cerca de 500 metros em busca de socorro. Após caminhar, populares o conduziram até a cidade, onde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.

A vítima precisou ser entubada ainda no local antes de ser transferida para o hospital. Ele foi encaminhado ao Instituto Nossa Senhora Aparecida, onde passou por cirugia.

Procedimento

Ao dar entrada no hospital, Gregório foi submetido a exames de imagem para avaliação dos ferimentos. Em seguida, a equipe médica realizou o corte de parte da estaca de madeira e conduziu o paciente ao centro cirúrgico.

A cirurgia para remoção durou quase três horas. Ele segue em observação na Unidade de Terapia Intensiva do hospital.