BRASIL
BRASIL

Bomba de combustível antifraude será obrigatória a partir de 2029

Nova bomba de combustível criptografada que promete acabar com golpes em postos será obrigatória até 2029

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/09/2025 - 17:28 h
Nova bomba de combustível pode ser resposta para golpes
Nova bomba de combustível pode ser resposta para golpes -

Uma das coisas que mais preocupam os motoristas de todo Brasil são as fraudes em postos de combustíveis, que se tornou um grande problema. A operação Carbono Oculto, que foi realizada na última semana, mobilizou 1.400 agentes e atingiu 350 alvos em oito estados.

A operação revelou como o crime organizado movimentava milhões em um esquema de sonegação, lavagem de dinheiro e adulteração de bombas de abastecimento.

Durante a força-tarefa nacional, revelou o “golpe da bomba baixa”, onde os equipamentos foram adulterados para fornecer menos combustível do que o mostrado no painel.

Para enfrentar esse tipo de golpe, uma nova tecnologia brasileira já começa a ser utilizada, a bomba medidora criptografada, que será obrigatória em todos os postos do país até 2029.

Operação revela controle do PCC sobre combustíveis e coração financeiro de SP
Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari
Policiamento e ações de inteligência crescem em toda a Bahia

Como funciona a bomba criptografada?

Atualmente, três golpes assolam os postos de combustíveis, sendo eles:

  • Adulteração do combustível;
  • Manipulação na medição;
  • Sonegação de impostos.

A mais difícil de ser captada é justamente o da bomba baixa, que manipula de forma eletrônica os pulsos entre o medidor e o visor. Assim, o motorista paga por uma quantidade de combustível porém leva menos sem perceber.

As bombas criptografadas vem para combater esse golpe já que elas utilizam uma assinatura digital inviolável, que “carimba” eletronicamente cada abastecimento. Caso haja a tentativa de violação, o sistema trava ou apresenta um erro.

Somado a isso, o equipamento remoto permite um monitoramento remoto, possui memória inviolável e bloqueia o acesso aos cabos de automação, pontos geralmente explorados por fraudadores.

x