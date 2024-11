Homem tenta entrar em igreja durante culto, esfaqueia porteiro e acaba morto

Polícia Militar foi acionada - Foto: Reprodução

Um culto religioso petencostal foi palco para uma cena de tragédia, em Itajaí, cidade do interior de Santa Catarina, na noite de domingo, 27. O caso aconteceu no bairro Cidade Nova.

O porteiro do templo foi esfaqueado e outro homem foi morto com cerca de 11 tiros. O homem que foi morto a tiros tentou entrar na igreja em situação de embriaguez, mas o porteiro não permitiu a entrada dele. Por isso, ele teria se exaltado.

Neste momento, outro homem, que presta serviço de segurança na igreja, saiu para ajudar o porteiro quando o segurança e o homem entraram em briga corporal.

Ao tentar separar a briga, o porteiro foi atingido por uma facada de um homem embriagado. O segurança atirou contra o suspeito, que caiu do outro lado da rua.

O porteiro foi levado ao CIS pelo pessoal da igreja e não sabe do paradeiro do segurança, nem mesmo seu nome completo. Ainda no CIS, os policiais conversaram com o médico que atendeu o homem vítima de tiros.

O porteiro chegou a ser levado para o Consórcio Interfederativo de Saúde de Santa Catarina (CIS) por pessoas da igreja. O homem baleado também deu entrada no CIS com cerca de 11 perfurações por arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O pastor só soube do ocorrido após o término do culto.

A Polícia Civil enviou nota ao Portal A TARDE sobre o caso. "No dia 28, por volta das 21h, no bairro Cidade Nova – Itajaí, ocorreu um homicídio. A vítima de 39 anos, natural de MG, passagens policiais por Injúria, furto, dano, ameaça, apropriação indébita, difamação, estupro de vulnerável, violência doméstica, desacato e lesão corporal, foi alvejada por disparos de arma de fogo após tentar invadir uma igreja local e ser impedido por um masculino armado que presta serviço de vigilância na localidade. Ainda não sabemos os motivos do homem ter ido a igreja com o facão. O porteiro teve lesões, mas está bem. O homem que efetuou os disparos ainda não foi localizado".