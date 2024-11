“Não imaginava que era um bebê”, diz jovem que foi à UPA com dores

Mãe não sabia que estava grávida - Foto: Reprodução

Mais um caso inusitado chamou a atenção de uma equipe médica na cidade Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Isso porque a atendente de telemarketing Milda Allany Pinheiro, de 21 anos, foi até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Alto de São Manoel com queixa de dores e deixou o local com a filha no colo. Situação aconteceu neste domingo, 27. A mãe não sabia que estava grávida.

Leia mais:

>>INSS alerta para nova modalidade de tentativa de golpe

>>Elize Matsunaga engata novo relacionamento

>>Funcionário é demitido após identificar cliente como 'debmental'

"Eu nunca imaginava que era um bebê", disse a atende ao G1 nesta segunda-feira (28) que estava com a sua filha Aurora. De acordo com médico plantonista, Marcelo Duarte, a paciente não mencionou gravidez no momento que chegou na unidade de saúde e "nem apresentava barriga pra gente pensar nisso", salientou.

Ela disse que sentiu uma dor nas costas e ao urinar e, por isso, procurou a UPA. O médico suspeitou de infecção urinária. Ao ir ao banheiro para coletar urina, ela sentiu muitas dores e gritou. Ao entrar no local, a técnica de enfermagem Ana Brasil, já viu a cabeça da criança saindo. "Foi uma loucura", resumiu Milda. "Olha aqui a infecção", brincou ao mostrar a bebê.

A atendente disse que não notou os sinais de gravides e, além disso, estava menstruando normalmente. A bebê nasceu saudável, com 3,08 kg e medindo 46 cm. Após o nascimento na UPA, mãe e filha foram transferidas para a Maternidade Almeida Castro e estão bem.