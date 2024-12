Homens invadem fazenda do pastor Valdemiro para sequestrar filha dele

Pastor não fez pagamentos relacionados com a Igreja Mundial - Foto: Reprodução / Youtube

Seis homens armados invadiram a fazenda do pastor Valdemiro Santiago, nesta sexta-feira, 6, na Grande São Paulo para tentar sequestrar a filha do religioso.

Segundo a polícia, três suspeitos foram detidos e a polícia faz buscas pelos outros envolvidos nos arredores da propriedade. Os presos foram dois comparsas que esperavam em outro endereço, fora da propriedade, e um funcionário do religioso que a polícia suspeita de estar envolvido na tentativa de sequestro.

Ainda de acordo com o registro, policiais foram avisados, por volta das 10h30, por meio do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), sobre um possível roubo na fazenda. Durante o trajeto para o endereço da propriedade, se deparam com dois homens que, ao verem a equipe, teriam se assustado.

Os dois foram abordados na Via das Uvas e um deles confessou que outros seis indivíduos estavam na fazenda, esperando a filha do pastor chegar para fazê-la refém. Ele teria ficado na Via das Uvas para "dar fuga" aos outros suspeitos.

Com a chegada dos policiais à fazenda, os seis suspeitos fugiram pela mata. Três foram capturados.

A assessoria do pastor Valdemiro e a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada por ele, ainda não se pronunciaram sobre o caso.