Homens morrem em confronto com a PM após sequestrar motorista por App

Uma perseguição policial em Cidade Ocidental, na região do Entorno do Distrito Federal, terminou com a morte de dois suspeitos de sequestrar um motorista de aplicativo, após um confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) na noite da última sexta-feira, 30.

Durante o patrulhamento, policiais avistaram um veículo com três ocupantes, que desobedeceram à ordem de parada e iniciaram uma fuga. A perseguição culminou no capotamento do carro. Após o acidente, os suspeitos tentaram fugir pela mata e dispararam contra os policiais, que reagiram. Os dois criminosos envolvidos foram baleados durante o confronto e faleceram após serem levados ao hospital.

A operação foi conduzida pelas equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPMChoque), sob o comando de Missões Especiais (CME), que havia sido informada sobre o sequestro e roubo com restrição de liberdade ocorrido no Recanto das Emas.

Foram apreendidas duas armas de fogo no local: uma pistola Taurus calibre .380 e um revólver Rossi calibre .38. A vítima do sequestro foi resgatada ilesa e o veículo recuperado. Os suspeitos mortos já possuíam antecedentes por roubo e receptação.