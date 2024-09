Criminosos cavam túnel para tentar fugir de presídio; veja fotos

Detentos fizerm escavação - Foto: Reprodução

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro descobriu, nesta segunda-feira, 2, a construção de um túnel no presídio Vicente Piragibe, em Bangu, Zona Oeste da cidade.

A Seap informou que a o túnel seria usado para uma fuga em massa de presos do Comando Vermelho que estão no presídio, de acordo com o g1.

No entanto, como a escavação não estava completa, nenhum detento conseguiu fugir. A construção foi descoberta após denúncia recebida pela Subsecretaria de Gestão Operacional de que presos estavam tentando acessar a rede de esgoto para tentar fugir. A Seap investiga o caso.

Em 2013, na mesma prisão, escaparam 31 presos por um outro túnel. Na época, os detentos tinham autorização para trabalhar nas tubulações por onde fugiram.