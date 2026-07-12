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Humorista é agredida com cadeirada durante show de stand-up

Vítima compartilhou o momento em uma publicação nas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
Humorista Fernanda Arantes foi agredida durante um show de stand-up
Humorista Fernanda Arantes foi agredida durante um show de stand-up - Foto: Reprodução | Redes sociais

A humorista Fernanda Arantes foi agredida durante uma apresentação em Florianópolis (SC) na noite da última sexta-feira, 10. Em uma publicação nas redes sociais, a comediante mostrou o momento em que uma espectadora se levantou durante o show para proferir xingamentos contra ela e arremessou uma cadeira em sua direção.

As imagens mostram o instante em que a artista é interrompida pelo barulho de um vidro quebrando e por uma mulher que passa a ofender a humorista em voz alta.

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Em resposta, Fernanda paralisa a apresentação e pede para que ela deixe o local, puxando junto da plateia o coro de “fora, fora”. Em seguida, a espectadora arremessou uma cadeira contra a comediante.

Ao retomar o show, a comediante comparou o ocorrido com a cadeirada proferida pelo apresentador José Luís Datena contra o ex-coach Pablo Marçal durante a campanha pela prefeitura de São Paulo de 2024. Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, a humorista disse, em tom de brincadeira, que poderia passar a ser chamada de “Fernanda Marçal”.

Veja o vídeo

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Um post compartilhado por Fernanda Arantes (@afernandaarantes)

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Tags

agressão apresentação ao vivo cultura pop Fernanda Arantes Humor

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