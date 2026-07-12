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SÃO PAULO

Duas pessoas morrem após Porsche bater em árvore e pegar fogo

Uma das vítimas foi identificada como Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos

Carla Melo
Por
Imagens mostram o veículo de luxo completamente em chamas
Imagens mostram o veículo de luxo completamente em chamas - Foto: Reprodção | EPTV

Duas pessoas morreram carbonizadas após um Porsche Cayman bater contra uma árvore e pegar fogo na noite de sexta-feira, 10, na Rodovia Francisco von Zuben (SP-091), em Campinas (SP).

Uma das vítimas foi identificada como Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos. Ele era o proprietário e dirigia o veículo. A outra vítima, uma mulher, ainda não teria sido identificada.

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Imagens registradas pela emissora mostram que o veículo de luxo ficou completamente tomado pelas chamas após a colisão. Peças do carro ficaram espalhadas pelo canteiro central.

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Equipes da Polícia Civil chegaram ao local da ocorrência, por volta das 23h25. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate ao incêndio e, após controlar o fogo, encontrou dois corpos carbonizados no interior do veículo.

O caso foi registrado como choque, incêndio e morte suspeita no 1º Distrito Policial de Campinas.

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