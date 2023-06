Idosa agredida por PM será investigada por desacato e lesão corporal

A idosa de 70 anos agredida com um soco no rosto por um policial militar na cidade de Igaratá, em São Paulo, será investigada por lesão corporal e desacato à autoridade. O caso é apurado em inquérito pela Polícia Civil.

Vilma dos Santos de Oliveira e os dois filhos dela, Benedito Diogo dos Santos de Oliveira e Luciano Aparecido dos Santos de Oliveira, serão investigados por lesão corporal e desacato à autoridade. A informação é da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Em momento registrado em vídeo, o policial Kleber Freitas da Silva aparece agredindo um homem que estava rendido por outro policial, no chão. Ao tentar proteger o filho, a idosa agride o policial com um tapa, que reage com um soco que atinge o rosto da mesma.

A polícia foi chamada para averiguar uma briga entre vizinhos, que aconteceu na última terça-feira, 30.